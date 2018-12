Conte a Foggia: Emiliano,io non invitato

(ANSA) - FOGGIA, 27 DIC - Il premier Giuseppe Conte ha partecipato a Foggia a un incontro in prefettura sul Contratto istituzionale di sviluppo, per la realizzazione di investimenti in Capitanata. Al tavolo tecnico hanno partecipato anche l'ad Invitalia, Domenico Arcuri, e il ministro per il Sud, Barbara Lezzi. Il vertice è iniziato tra le polemiche per la mancata convocazione formale di alcuni sindaci e della Regione Puglia.

Il governatore pugliese, Michele Emiliano, si è autoinvitato all'incontro, sottolineando che "era un diritto-dovere essere presente: invito tutti quelli che vengono presi in giro da questi chiacchieroni, mi riferisco al governo - ha detto - ad affermare il proprio ruolo". Poco dopo Conte lo ha incontrato e gli ha detto: "Governatore troverà sul suo cellulare tre, quattro chiamate di ieri. Quindi non è vero che non è stato chiamato o cercato dal suo presidente del Consiglio". "Tutto è bene quel che finisce bene", ha concluso Emiliano offrendo la propria disponibilità a "lavorare con il Governo".