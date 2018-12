Cammina lungo i binari, salvato 80enne

(ANSA) - BARLETTA, 25 DIC - Un uomo di 80 anni che ieri mattina camminava in stato confusionale lungo i binari della stazione ferroviaria di Barletta, in un tratto in cui i treni transitano ad alta velocità, è stato recuperato e portato a casa dagli agenti della Polfer.

Ad accorgersi dell'uomo è stato un cittadino che ha chiamato la polizia ferroviaria. Gli agenti hanno subito avvisato Rfi e Trenitalia affinché bloccassero il transito dei treni, e sono intervenuti. L'uomo era nei pressi di un ex passaggio a livello, in una zona difficile da raggiungere anche a causa della massicciata dei binari. Gli agenti hanno raggiunto l'anziano e lo hanno rassicurato, affidandolo poi alle cure dei sanitari del 118. L'80enne non aveva documenti con sé e solo dopo averci parlato a lungo gli agenti della Polfer sono riusciti a rintracciare sua moglie che ha potuto raggiungerlo e riportarlo a casa.(ANSA).