Calcio: Natale in famiglia per il Bari

(ANSA) - BARI, 25 DIC - Il Bari, dopo il pari interno con il Roccella, ha sciolto le righe: i calciatori e il tecnico Giovanni Cornacchini festeggeranno in famiglia il Natale e riprenderanno la preparazione il 31 dicembre. Tanti calciatori hanno formulato gli auguri ai tifosi via Instagram, a partire dal bomber e capocannoniere della squadra, Simone Simeri: "Con l'auspicio che possa donarci gioia e serenità, auguro a tutti un felice Natale. #sempreacrestaalta".

Il primo impegno per la capolista del girone I di Serie D sarà nel prossimo anno: il 6 gennaio i pugliesi attendono il Messina al San Nicola.(ANSA).