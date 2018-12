Busta con proiettili a sindaco Trani, solidarietà di Decaro

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - "Non ti abbattere, Amedeo, tutti i sindaci italiani sono con te". Il presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro esprime solidarietà al sindaco di Trani, Bottaro. "Ancora una volta un sindaco è vittima di un atto gravissimo che dimostra che la nostra categoria ha bisogno del sostegno concreto di tutte le istituzioni per non restare soli davanti ad aggressioni, attacchi e a vili minacce che turbano la serenità personale e familiare".(ANSA).