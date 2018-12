Perde controllo auto, muore 64enne

(ANSA) - ORTA NOVA (FOGGIA), 24 DIC - Un rumeno di 64 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 16 Adriatica, in direzione di Foggia, nei pressi di Orta Nova, in provincia di Foggia. Forse a causa di un malore il conducente ha perso il controllo dei veicolo che è finito contro le barriere di sicurezza. Sul posto sono intervenute squadre Anas e le Forze dell'ordine. (ANSA).