Detenuti ristrutturano palestra carcere

(ANSA) - LUCERA, 19 DIC - Un nuova palestra destinata ai detenuti realizzata con i fondi dell'Amministrazione Penitenziaria e con la manodopera degli stessi carcerati, è stata inaugurata nel carcere di Lucera. Vi si potranno svolgere attività sportive con l'utilizzo di attrezzi e ginnastica a corpo libero con la guida di istruttori federati del Coni. La ristrutturazione è stata finanziata dalla Cassa delle ammende, l'ente istituito presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i cui fondi sono destinati a programmi di riabilitazione e reinserimento dei detenuti. I lavori sono stati svolti da cinque detenuti, selezionati dopo un corso di formazione. Il locale è attrezzato con panche, bilancieri, cyclette e tapis roulant, individuati con la consulenza del volontario referente per le attività sportive, Luigi Talienti.Il Coni ha attivato un corso per l'uso degli attrezzi in sala e uno per ginnastica a corpo libero all'aperto che coinvolgono, con turni settimanali, l'intera popolazione detenuta.