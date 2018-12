Gualazzi apre concerti Grotte Castellana

(ANSA) - CASTELLANA GROTTE (BARI), 17 DIC - Sarà Raphael Gualazzi ad aprire domani, martedì 18 dicembre, il trittico di concerti a 70 metri di profondità, nella Grave delle Grotte di Castellana, per la rassegna Grotte d'Inverno 2018, il calendario di eventi promosso dalla Grotte di Castellana srl con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte, in collaborazione con Hell in the Cave e World Dance Movement, nell'ambito del progetto Crossing Arts. Venerdì 21 dicembre, poi, toccherà alla Premiata Forneria Marconi (Pfm) esibirsi nella Grave dopo un anno ricco di successi in tutto il mondo, con l'Emotional Tattoos tour, per un vero e proprio 'best of'. Giovedì 27 dicembre, invece, il gospel americano entrerà nelle grotte di Castellana con il concerto di The Harlem Voices featuring Eric B. Turner.

Il primo appuntamento, dunque, è con lo show piano solo del cantautore Gualazzi, già vincitore del Festival di Sanremo nel 2011, secondo all'Eurovision Song Contest nello stesso anno e al Festival sanremese nel 2014. Gualazzi, inoltre, è stato maestro Concertatore della Notte della Taranta nel 2017, per il 20/mo anniversario della notte dedicata alla pizzica, e protagonista di live nelle più importanti manifestazioni jazzistiche. Grotte d'Inverno 2018 è un mese di eventi, escursioni, spettacoli e iniziative a 70 metri di profondità. Il programma prevede, tra l'altro, appuntamenti nella Grave delle grotte di Castellana, nel Museo Speleologico Franco Anelli e nel piazzale Anelli.

Sono due gli appuntamenti in programma con l'inferno dantesco nelle Grotte, 'Hell in the Cave-versi danzanti nell'aere fosco': domenica 30 dicembre e sabato 12 gennaio gli attori, i ballerini e gli acrobati del più grande spettacolo aereo sotterraneo torneranno ad animare le stalattiti e le stalagmiti con l'unico show stanziale di Puglia. Due anche gli appuntamenti con Speleonight, l'esclusiva visita notturna da vivere per lunghi tratti al buio e per alcuni tratti in solitaria, nel complesso carsico delle grotte: giovedì 20 dicembre e giovedì 10 gennaio. Info sui canali Facebook e Instagram di Grotte di Castellana e sul sito 'grottedicastellana.it'.(ANSA).