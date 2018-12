Ex Ilva: 23/12 visita cardinale Parolin

(ANSA) - TARANTO, 17 DIC - Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, farà visita domenica 23 dicembre ore 9.30 allo stabilimento ArcelorMittal Italia (ex Ilva) di Taranto. L'iniziativa rientra nelle celebrazioni per il 50mo anniversario della visita di Papa Paolo VI a Taranto. Il cardinale arriverà nel primo pomeriggio del 22 dicembre a Taranto e raggiungerà il seminario arcivescovile. Alle 17 benedirà il monumento a papa Paolo VI e alle 18 sarà nella chiesa San Massimiliano Kolbe per incontrare i cittadini e presiedere la liturgia della parola. Domenica 23 dicembre, Parolin si recherà allo stabilimento siderurgico per incontrare i lavoratori e la dirigenza e pronunciare il suo discorso. La notte di Natale del 1968 Papa Paolo VI celebrò la messa tra gli operai dell'allora Italsider.