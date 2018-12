A Lecce protagonista gospel made in Usa

(ANSA) - BARI, 17 DIC - Venerdì 21 dicembre al Teatro Apollo di Lecce sarà protagonista il grande Gospel "Made in USA": Ospite della 49^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina Vincent Bohanan & The Sound of Victory, il coro gospel americano accompagnato per l'occasione dall'Orchestra della Magna Grecia diretta da Antonio Palazzo. Negli Usa - si ricorda in una nota - il gospel non è solo una disciplina canora, ma è soprattutto un modo di cantare in cui la voce deve venire da dentro il cuore, un sentire che deriva da una storia millenaria. L'universo sonoro di Vincent Bohanan, talentuoso e navigato artista newyorchese, racchiude tutte le scorribande e collaborazioni artistiche con i migliori artisti gospel della scena americana, tanto da costruire nell'arco di una decina d'anni una personalità musicale tanto policroma quanto inconfondibile, sviluppando le sue credenziali in una lunga lista di successi. Ad impreziosire i suoi concerti è il suo magnifico coro dei Sound of Victory.(ANSA).