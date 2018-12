Ucciso a bordo del tir in Puglia

(ANSA) - SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BAT), 14 DIC - Un uomo, Luigi Bruno Battipaglia, di 48 anni, autotrasportatore di Nocera Inferiore, incensurato, è stato ucciso da persone non ancora identificate, con un colpo d'arma da fuoco. L'agguato è avvenuto, forse a scopo di rapina, ieri sera a tarda ora sulla SS16, all' altezza di San Ferdinando di Puglia in direzione Bari. Stando alla ricostruzione dell'accaduto, la vittima viaggiava a bordo di un furgone Iveco, che trasportava finocchi ed era in viaggio verso il mercato di Molfetta (Bari). Sarebbe stato affiancato da un'auto a bordo della quale vi erano alcune persone che hanno sparato un colpo di fucile caricato a pallettoni probabilmente nel tentativo di rapina. L'uomo è stato colpito in pieno al volto. Le indagini sono affidate agli investigatori dell'arma che nel corso della notte hanno ascoltato alcune persone per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto.