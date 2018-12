Xylella:Emiliano, al lavoro con ministro

(ANSA) - BARI, 13 DIC - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l'assessore regionale all'Agricoltura, Leonardo Di Gioia, hanno incontrato oggi a Roma il ministro per le Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, per una valutazione congiunta del decreto ministeriale sulle questioni legate al contenimento della Xylella. Lo annuncia la Regione Puglia in una nota, precisando che si è convenuto sulla necessità di un decreto sulla semplificazione degli abbattimenti degli alberi infetti e, così come prevede il documento, il rafforzamento dell'ufficio fitosanitario della Regione Puglia.

Il decreto, evidenzia la Regione, consiste in una serie di misure per il contenimento dell'espansione della batteriosi, che tengono conto delle buone pratiche già attuate dalla Regione Puglia, più l'individuazione di linee di intervento per ripristinare il potenziale produttivo dei territori colpiti, soprattutto del Salento, e misure utili per assolvere ai compiti che vengono dall'Europa.