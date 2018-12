Turismo:Confindustria,grandi eventi leve

(ANSA) - BARI, 13 DIC - I grandi eventi e gli eventi speciali sono strumenti vincenti di comunicazione, efficaci leve di marketing territoriale, urbano e turistico, che consentono di conseguire importanti incrementi nei flussi turistici incoming.

Ne è convinta Sonia Ferrari, autrice del libro Event Marketing - I grandi eventi e gli eventi speciali come strumenti di marketing presentato a Bari dal Gruppo Tecnico Turismo di Confindustria Puglia. "Le imprese - spiega Ferrari - sempre più frequentemente legano il proprio nome ad un evento, attraverso iniziative di event marketing capaci di generare diversi vantaggi competitivi. Il management degli eventi può essere studiato come uno strumento di comunicazione per le imprese". "Il turismo congressuale - afferma Massimo Salomone, coordinatore del Gruppo Tecnico Turismo di Confindustria Puglia - non solo permette di destagionalizzare i flussi turistici incoming, ma coinvolge e finanzia, con il suo straordinario indotto, anche una vasta gamma di professionisti e di aree produttive".