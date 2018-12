Riapre la tratta Fal Altamura-Matera

(ANSA) - MATERA, 13 DIC - Lunedì 17 dicembre, "come previsto, riapre la tratta ferroviaria Altamura - Matera Villa Longo, la cui chiusura era stata disposta a partire dal 5 novembre scorso per consentire la realizzazione di opere propedeutiche al raddoppio selettivo di 3,5 chilometri di linea tra Matera e Venusio". Lo hanno reso noto le Fal (Ferrovie Appulo lucane). Il presidente delle Fal, Rosario Almiento, ha evidenziato che "anche in questo caso abbiamo rispettato i tempi".