Natale: nel Salento un presepe di sabbia

(ANSA) - SCORRANO (LECCE), 13 DIC - A Scorrano, nel chiostro del Convento degli Agostiniani, costruito nel 1400 e successivamente ampliato nel 1700, tre artisti di livello internazionale hanno realizzato un presepe di sabbia. Si tratta di Leonardo Ugolini, Marielle Heessels e Mac David, che hanno riprodotto i temi classici del presepe rivisitandoli con elementi propri del territorio salentino e della sua storia.

L'opera è costituita da tre blocchi: uno rappresenta la Natività; l'altro il paesaggio con il castello di Erode sullo sfondo; mentre il terzo blocco è dedicato all'arrivo dei Re Magi. L'opera, la prima del genere realizzata in Puglia, è stata presentata questa mattina a Lecce dall'associazione di volontariato 'Promuovi Scorrano', promotrice dell'iniziativa.

"Si tratta di uno dei tre presepi monumentali di sabbia realizzato in Italia per questo Natale - sottolinea il presidente dell'associazione Vito Maraschio - e per realizzarlo sono stati utilizzati 800 quintali di tufo e oltre mille quintali di sabbia".