'Un violino per San Nicola',dono liutaio

(ANSA) - BARI, 12 DIC - Il prossimo 17 dicembre, alle 20, presso la Basilica di San Nicola, si terrà l'evento "Un Violino per San Nicola": il liutaio barese, Fabio Fortunato, donerà alla Basilica di San Nicola uno strumento musicale ad arco dedicato al santo patrono. Il violino, appositamente costruito dal liutaio su un modello di Antonio Stradivari, ha sul retro l'immagine a colori del santo (ad opera del pittore Vincenzo De Rosa), con decorazioni a foglia d'oro secondo le più antiche tradizioni liutarie cremonesi. Lo strumento viene donato in occasione delle manifestazioni dedicate a San Nicola. Per l' occasione un ensemble ad arco con la partecipazione di quattro virtuosi del violino, Oleksandr Semchuk (Ucraina), Ksenia Milas (Russia), Anna Blackmur (Inghiltera) e Cataldo De Palma (Italia), terrà un concerto dedicato al santo. In programma l'Inverno in fa min. per violino ed archi op. 8 e il Concerto per quattro violini RV580 op. 3 n. 10 di Antonio Vivaldi, il Concerto per due violini ed archi in re minore BWV 1043 e il Concerto per tre violini ed archi in re magg. BWV 1064R di Johann Sebastian Bach.

La Camerata Musicale Barese - in una nota - "ringrazia padre Giovanni Distante, priore della Basilica, per aver appoggiato con entusiasmo l'iniziativa". (ANSA).