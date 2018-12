Rubano gasolio,arrestate guardie giurate

(ANSA) - GALATINA (LECCE), 11 DIC - Due guardie giurate, Santo Nicola Colizzi, di 58 anni e Alessandro Tramacere, di 35, entrambi di Aradeo (Lecce), sorprese mentre tentavano di rubare gasolio sono state arrestate in flagranza di reato dai poliziotti del Commissariato di Galatina. I due uomini sono stati arrestati nell'ambito di controlli disposti dal Questore di Lecce Leopoldo Laricchia anche in provincia, a seguito dei recenti furti che si sono verificati ai danni di stazioni di servizio e depositi di carburanti anche agricoli. Gli agenti mentre erano nei pressi di una ditta, un'azienda di prodotti agroalimentari che ha un deposito di carburanti per i mezzi di trasporto, nella zona artigianale di Aradeo, quando hanno notato un'auto di servizio utilizzata dalle guardie giurate di un locale istituto di vigilanza che sostavano nella parte retrostante dell'azienda. Insospettiti e pensando ad un furto in atto e per il quale le guardie giurate stessero facendo controlli, gli agenti si sono avvicinati ma hanno scoperto che erano proprio le due guardie giurate che, in concorso, stavano derubando il gasolio.