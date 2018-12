Violenta grandinata nel Sud Barese

(ANSA) - BARI, 10 DIC - Una grandinata improvvisa e di violenta intensità ha coperto i campi e le strade da Polignano a Mare a Fasano, imbiancando i terreni anche a Monopoli, a causa del forte e repentino abbassamento della temperatura, accompagnato da gelate che mettono a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo e richiedono un maggiore riscaldamento delle serre. E' l'allarme lanciato da Coldiretti Puglia per l'abbassamento repentino della colonnina di mercurio, che ricorda gli effetti disastrosi di 12 tornado e trombe d'aria che sino abbattuti da marzo a novembre del 2018 in Puglia.

"Sono eventi estremi per cui il meccanismo della declaratoria di calamità naturale e del Fondo di solidarietà naturale, così com'è strutturato, non funziona", denuncia il Presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia. Lo sbalzo termico - dice - è l'ennesima anomalia di un 2018 segnata da un andamento climatico anomalo con caldo, siccità alternati a violenti temporali che hanno causato danni di oltre 1,5 miliardi all'agricoltura.