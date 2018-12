Arresto pm Lecce: al via interrogatori

(ANSA) - POTENZA, 10 DIC - Sono cominciati oggi, nel palazzo di giustizia di Potenza, gli interrogatori di garanzia di alcune delle persone coinvolte nell'inchiesta della Procura del capoluogo lucano che il 6 dicembre ha portato in carcere il pm di Lecce, Emilio Arnesano, e un dirigente dell'Asl salentina, Carlo Siciliano: oggi saranno ascoltate dal gip, Amerigo Palma, le 4 persone destinatarie delle misure cautelari degli arresti domiciliari. Il primo ad essere ascoltato è il dirigente dell'Asl di Lecce Giorgio Trianni, che ha risposto alle domande del giudice. Seguiranno gli interrogatori di garanzia di altri due dirigenti della stessa Asl, Ottavio Naracci e Giuseppe Rollo, e dell'avvocato Benedetta Martina. Venerdì scorso sono stati sentiti nel carcere di Potenza Arnesano e Siciliano.

L'indagine è iniziata dopo un provvedimento di dissequestro di una piscina da parte del pm, che ha portato gli investigatori a scoprire un presunto giro di favori e "aggiustamenti" di sentenze in cambio di altri favori, in alcuni casi anche sessuali.