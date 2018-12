Agricoltura, spuntano gilet arancioni

(ANSA) - BARI, 10 DIC - Ristori per i danni provocati dalle gelate, emergenza Xylella e la gestione delle misure del Programma di sviluppo rurale: chiedono risposte precise e urgenti su questi temi i rappresentanti delle organizzazioni di categoria Cia, Confagricoltura, Legacoop, Confcooperative, Agci, che oggi a Bari, in segno di protesta, hanno indossato i 'gilet arancioni' e hanno dichiarato lo stato di agitazione nel corso di una riunione aperta alle forze politiche. I rappresentanti del mondo agricolo per l'occasione hanno scelto di indossare gilet arancioni, simili a quelli gialli utilizzati per le proteste in piazza in Francia, come simbolo - hanno spiegato - della lotta a difesa del settore. "Nessuna occupazione al momento, sia chiaro, attendiamo risposta e siamo rimasti qui - ha spiegato all'ANSA il portavoce dell'intera delegazione e presidente regionale di Confagricoltura, Donato Rossi - nella sala Finocchiaro dove ci siamo riuniti con il presidente Loizzo.

Siamo in attesa di una risposta dal Ministero".

(ANSA).