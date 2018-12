Riapre il Teatro Fusco a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 09 DIC - Un intervento costato poco più di 4,2 milioni di euro (3 dei quali solo per lavori) ha consentito di riqualificare completamente il cine-teatro Fusco di Taranto, che sarà inaugurato il 30 dicembre prossimo. La struttura potrà contenere 456 spettatori (292 in platea, compresi due posti per disabili, 140 in galleria, 14 nella prima loggia e 10 nella seconda) e contare sulle tecnologie più avanzate in termini di acustica e scenografia. Direttore artistico della prossima stagione di prosa del Comune, programmata con il Teatro Pubblico Pugliese, è Michelangelo Busco.

"Il Fusco - sottolinea una nota di Palazzo di città - sarà teatro, ma anche monumento, conservando al suo interno i resti visibili di alcune fornaci di inizi Ottocento, un complesso artigianale recuperato e reso fruibile, capace di aumentare le potenzialità culturali della struttura".