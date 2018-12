In mille contro gasdotto e opere inutili

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 8 DIC - Circa mille persone - tra cui donne e alcuni bambini - partecipano al corteo organizzato a Melendugno contro il gasdotto Tap e tutte "le grandi opere inutili e imposte". I manifestanti, partiti da piazza Pertini, sono diretti a Masseria del Capitano, dove sarà realizzato il terminale di ricezione del gasdotto che collegherà l'Azerbaigian all'Italia. Assente alla manifestazione il sindaco di Melendugno, Marco Potì, che è fuori città, sono presenti invece alcuni sindaci salentini e dieci attivisti napoletani che hanno deciso di trascorrere l'Immacolata a Melendugno "per impegno civico".Durante la sfilata parte del corteo ha raggiunto l'Office point di Tap, in via fratelli Longo, dove alcuni attivisti hanno lasciato davanti all'ufficio 5-6 zerbini con la scritta No Tap. Questo gesto segue la denuncia del marzo scorso di 11 attivisti accusati di aver partecipato ad una manifestazione non autorizzata e di furto aggravato per essersi impossessati di uno zerbino prelevato dall'office point di Tap.