Portaerei Cavour entra in Mar Piccolo

(ANSA) - TARANTO, 07 DIC - Centinaia di persone hanno assistito a Taranto, dopo l'apertura del ponte girevole, al passaggio della portaerei Cavour che sosterà in Arsenale per essere sottoposta a interventi di manutenzione. Per la prima volta la nave ammiraglia ha attraversato il canale navigabile per entrare in Mar Piccolo. Si è trattato di una manovra molto complessa considerando che la Cavour ha un dislocamento a pieno carico di 30mila tonnellate, una lunghezza di 244 metri e una larghezza di 39 metri. Per questo la portaerei, al comando del capitano di vascello Andrea Ventura, per diversi giorni aveva provato l'allineamento in Mar Grande. La larghezza per il transito dal ponte girevole è di 58 metri.

Entrata in servizio nel 2009, dal 2011 la Cavour è la nave ammiraglia della flotta ed è anche la nave più grande mai entrata nell'Arsenale militare marittimo.