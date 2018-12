Xylella: Consiglio Puglia boccia Arxia

(ANSA) - BARI, 4 DIC - La gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia non si avvarrà più dell'Agenzia regionale per l'innovazione in agricoltura.

L'Arxia, prevista dalla normativa regionale del marzo 2017, è stata infatti affossata oggi dal Consiglio regionale della Puglia con un voto segreto che ha fatto decadere l'intero disegno di legge istitutivo dell'agenzia.E' bastato un emendamento proposto dalla consigliera di Forza Italia, Francesca Franzoso,e la contestuale richiesta di voto segreto per far passare con 21 voti favorevoli e 18 contrari (su 39 consiglieri presenti e votanti) l'abrogazione dell'art. 11 della legge regionale 2017.Per l'agenzia era previsto un inquadramento come ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa,contabile e patrimoniale. Un "duplicato" dell'Arif secondo le opposizioni che hanno sottolineato la bocciatura del provvedimento anche grazie ai numeri della maggioranza di centrosinistra.