Natale: Bari, albero in piazza Ferrarese

(ANSA) - BARI, 4 DIC - Nel giorno dei festeggiamenti del santo patrono, la città di Bari onora San Nicola e dà il via alle feste natalizie con l'accensione del grande albero allestito in piazza Ferrarese da Amgas srl. Per il terzo anno consecutivo, l'Amgas dona alla città il 'Christmas Garden', un grande giardino natalizio a forma di stella composto da piante naturali e abeti ma anche essenze arboree. Occhi puntati, a partire dalle ore 20, sul grande albero alto 14 metri e illuminato con centomila led a luce calda, collocato nella piazza simbolo del borgo antico che ospiterà anche un doppio palco di 98 metri quadri trasformato in un grande pacco regalo. L'impatto visivo sarà straordinario così come magico sarà il medley sonoro dei più famosi brani natalizi che riecheggeranno nella piazza grazie a un impianto di filodiffusione. Madrina dell'accensione sarà Nicoletta Tinti, ex ginnasta olimpica, costretta sulla sedie a rotelle a causa di un'ernia discale