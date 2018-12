Tennis: in Puglia Nicolaus Cup Under 12

(ANSA) - BARI, 3 DIC - Il Tennis Europe International - Junior Tour fa tappa in Puglia, a Bari, con giocatori provenienti da tutto il mondo che si sfideranno nella prima edizione del Nicolaus Cup Under 12. Il trofeo è stato presentato nella Fiera del Levante alla presenza, tra gli altri, della campionessa mondiale e madrina dell'evento, Roberta Vinci, e del governatore della Puglia, Michele Emiliano. In concomitanza con la presentazione ha preso il via il tabellone di singolare e di doppio che porterà l'8 dicembre alle finali e alla premiazione.

A sfidarsi le migliori promesse del tennis mondiale under 12 con atleti provenienti da Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Egitto, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Israele, Italia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia ed Ucraina. "Di questi tempi non è facile - ha detto Emiliano - trovare persone così giovani, determinate, impegnate e capaci di soffrire per un risultato.

Siete un esempio. Vi affido alla protezione di San Nicola".