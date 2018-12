Palagiustizia: Bari, trasloco Procura

(ANSA) - BARI, 03 DIC - È cominciato questa mattina il trasloco definitivo degli uffici della Procura di Bari dal Palagiustizia di via Nazariantz, dichiarato inagibile nel maggio scorso per rischio crollo, alla nuova sede di via Dioguardi, l'ex Torre Telecom al quartiere Poggiofranco. Un grosso autoarticolato ha varcato intorno alle 8 i cancelli di via Nazariantz ed è stato posizionato nel cortile interno del palazzo, dove con un carrello montacarichi trasferiscono mobili e cartoni dai piani superiori fino al livello strada, per poi caricarli nel container. Le operazioni di trasloco dureranno tre settimane e l'ultimo a lasciare il palazzo, il prossimo 22 dicembre, sarà il procuratore capo Giuseppe Volpe. L'immobile, come da ordinanza comunale, dovrà essere comunque interamente sgomberato entro il 31 dicembre, giorno a partire dal quale non sarà più possibile accedere alla struttura.