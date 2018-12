Al S. Nicola coreografia 50 metri 'Bari'

(ANSA) - BARI, 2 DIC - L'ingresso delle squadre in campo per Bari-Nocerina al San Nicola è stato salutato da una coreografia di 50 metri organizzata dai 'Seguaci della Nord', gruppo ultras della curva dei pugliesi: sullo striscione tricolore la scritta "Bari" e sotto "innalziamo i nostri colori". Decima vittoria stagionale per il Bari al San Nicola contro la Nocerina: 4-0 il finale davanti a circa diecimila spettatori di cui 500 venuti dalla Campania. Con questo successo il club di Luigi De Laurentiis consolida il primato in classifica con 33 punti e un vantaggio di sei lunghezze sulla seconda, la Turris.