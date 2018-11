Tv: M.Carlucci cerca ballerini in Puglia

(ANSA) - MOLFETTA (BARI), 30 NOV - Milly Carlucci arriva in Puglia a caccia di nuovi talenti con 'Ballando on the road', l'1 e il 2 dicembre, nel 'Gran shopping Mongolfiera' a Molfetta, città in cui il tour farà tappa per la prima volta. "La più famosa danza popolare italiana, la tarantella, che nasce proprio in questa bellissima terra, e i balli tradizionali pugliesi - si ricorda in un comunicato - rappresentano un vero patrimonio culturale, tutto da scoprire: basti pensare alla pizzica, danza popolare della famiglia delle tarantelle, nelle varianti pizzica tarantata, pizzica-scherma e la più conosciuta pizzica-pizzica.

Solo dopo i casting scopriremo quali di queste espressioni artistiche avrà conquistato il cuore dei temutissimi giudici di 'Ballando on the road'". Per selezionare i ballerini più talentuosi, Milly Carlucci anche questa volta avrà al suo fianco i grandi maestri del ballo, capitanati dalla coinvolgente Carolyn Smith. Il regolamento del concorso è sul sito 'ballandoontheroad.com'.