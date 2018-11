Mafia foggiana: Emiliano, duro colpo inferto a criminalità

(ANSA) - BARI, 30 NOV - "Un altro duro colpo è stato inferto in queste ore alla mafia foggiana". Lo sostiene in una nota il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando la maxi operazione antimafia che ha portato nella notte a numerosi arresti nel territorio foggiano. "Si tratta - prosegue Emiliano - di un'imponente operazione portata avanti dalla Dda di Bari e da polizia e carabinieri, che segna un importante contributo alla legalità della Capitanata.

Una condizione essenziale, quest'ultima, affinché la libertà, i diritti e lo sviluppo trovino terreno fertile". "Quello di oggi è un successo investigativo di alto livello - sottolinea - un segno tangibile della presenza dello Stato.

Ringrazio uno per uno i magistrati, i carabinieri, i poliziotti, il prefetto e il questore di Foggia: a loro - conclude Emiliano - va la sincera riconoscenza di tutti i pugliesi".(ANSA).