Ue:Emiliano,avanti con decarbonizzazione

(ANSA) - BRUXELLES, 29 NOV - "Il nostro indirizzo è sempre stato chiaro: pensiamo che si possa iniziare a utilizzare prima il gas e poi l'idrogeno per attuare la completa decarbonizzazione non solo della produzione di energia elettrica, come già previsto dalla strategia nazionale entro il 2025, ma anche della produzione dell'acciaio". Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che nelle scorse settimane è stato nominato relatore al Comitato europeo delle Regioni (CdR) del parere sulla strategia europea per la riduzione dei gas serra. "Ringrazio il CdR per l'incarico che ha dato alla Puglia, più che a me. - ha aggiunto il presidente della Regione Puglia - Ce lo siamo guadagnati con una serie d'iniziative politiche cominciate con il referendum contro le trivellazioni nel Mediterraneo, che hanno costruito un vasto movimento legato alla decarbonizzazione. Abbiamo avuto anche un'attenta militanza a favore degli Accordi di Parigi sul clima". "Mi auguro che l'Ue aiuti la decarbonizzazione innanzitutto agendo sul costo dell'energia - ha continuato Emiliano - addossando a chi usa ancora il carbone i costi reali da esso derivanti, compresi quelli sanitari e ambientali. Si potrebbe ragionare anche del divieto d'importazione in Europa di prodotti non realizzati 'carbon free'".