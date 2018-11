Tenta di strangolare la ex: sindaco S.Severo, vile aggressione

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 29 NOV - "Ancora una volta la presenza sul territorio di militari delle forze dell'Ordine, in questa circostanza quelli della compagnia dei carabinieri di San Severo, ha scongiurato un grave fatto criminoso. Condanniamo fermamente la vile ed incivile aggressione ai danni di una donna, proprio nei giorni in cui si sono moltiplicate tante iniziative per l'eliminazione della violenza sulle donne in tutto il mondo, e nel contempo esprimiamo soddisfazione per il presidio del territorio da parte dei militari". Lo affermano in una nota congiunta il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, e l'assessore comunale alla Sicurezza, Michele Del Sordo, dopo l'arresto del 40enne che ha tentato di strangolare la sua ex convivente a San Severo. Sindaco e assessore ringraziano "gli agenti coinvolti, il comandante della compagnia, il comandante provinciale Marco Aquilio".(ANSA).