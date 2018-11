Sindaco Polignano,tornelli per sicurezza

(ANSA) - BARI, 29 NOV - "Tutte le misure di sicurezza, tornelli, conta persone, e numero di visitatori ammissibili nel centro storico, sono stati stabilite in conformità con quanto previsto dalle normative e circolari in materia del ministero degli Interni". Lo precisa in una nota il sindaco di Polignano a Mare (Bari), Domenico Vitto, al termine della riunione in Prefettura a Bari sulla questione dei tornelli con ticket di accesso al centro storico, in occasione dell'iniziativa 'Meraviglioso Natale'. L'accesso a pagamento nel centro storico di Polignano è stata al centro di polemiche nelle ultime settimane. Il sindaco spiega che sulla installazione delle misure di sicurezza il progetto presentato dall'organizzazione dell'evento ha ottenuto la "presa d'atto, per conformità alla legge, da parte della Questura di Bari, come risulta dagli atti e come è emerso e ribadito nel corso della riunione del Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico tenutosi oggi in Prefettura a Bari".