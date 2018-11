Imbrattata sede M5S Foggia,'Siete il Pd'

(ANSA) - FOGGIA, 29 NOV - Con le scritte 'No Tav', 'No Ilva', 'No Tap' e 'Siete il Pd', ieri sera ignoti hanno imbrattato le saracinesche della sede del Movimento 5 Stelle a Foggia, in Via Arpi, nel centro storico della città. "È evidente - afferma la parlamentare foggiana del M5S, Rosa Menga - che l'atto di vandalismo compiuto non sia opera di attivisti delusi, ma di persone che non hanno nulla a che fare con il Movimento". "Gli attivisti - prosegue - li incontriamo ogni giorno e con loro c'è un confronto costante. Un attivista del Movimento 5 Stelle ama la città e non la imbratterebbe mai in questo modo, ma soprattutto è perfettamente consapevole che il M5S è l'unica forza politica che si è battuta contro Ilva e contro opere come Tap che sono state pensate e tenute in vita da tutti gli altri partiti". Solidarietà al M5S è stata espressa anche dal Partito democratico di Capitanata. "Quelle scritte e il paragone con il Pd - scrive il segretario provinciale del Pd di Foggia, Lia Azzarone - sono un'offesa ai tantissimi militanti del M5S e del Partito democratico che continuano a credere nella democrazia".(ANSA).