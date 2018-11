Ilva:Di Maio,in 3 mesi e mezzo stop caso

(ANSA) - BRUXELLES, 29 NOV - Alla commissaria Ue alla concorrenza Margrethe Vestager "abbiamo soprattutto fatto presente che, dopo la chiusura in 3 mesi e mezzo del dossier Ilva che qui era aperto da 10 anni come del resto in Italia, avremo modo di affrontare con grande ottimismo altri dossier che abbiamo sul tavolo". Così il vicepremier Luigi Di Maio dopo gli incontri a Bruxelles. Il "closing" della vertenza Ilva "significa che siamo passati dall'amministrazione straordinaria di rami d'azienda o di tutta l'azienda alla cessione a privati di rami d'azienda come avvenuto con l'accordo raggiunto a settembre al ministero dello sviluppo economico", e questo "lo abbiamo raggiunto senza perdere un solo posto di lavoro e assumendo ancora i dipendenti con l'articolo 18 e non con il Jobs Act, e migliorando molto l'impatto ambientale perché Mittal si è impegnata a portare avanti l'innovazione su ciminiere e parco minerario".