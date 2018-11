A Bari una Traviata ispirata a De Nittis

(ANSA) - BARI, 28 NOV - Sono ispirati alla tele di Giuseppe De Nittis (Barletta, 25 febbraio 1846 - Saint-Germain-en-Laye, 21 agosto 1884) la regia e i costumi della nuova produzione della Fondazione lirica Petruzzelli 'Traviata' di Verdi che andrà in scena dal 19 al 30 dicembre con una recita speciale il 25, con la direzione orchestrale di Carlo Goldstein e la regia di Hugo de Ana. I dettagli del progetto ed il "ponte ideale che unirà le città di Bari e Barletta" sono stati presentati nel foyer del Petruzzelli dal sindaco di Bari e presidente della Fondazione Teatro Petruzzelli Antonio Decaro, dal sindaco di Barletta Cosimo Cannito, dal regista de Ana e dal sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli, Massimo Biscardi. In occasione delle rappresentazioni, nel foyer, per concessione del Museo De Nittis di Barletta (Palazzo della Narra), saranno in mostra tre quadri di De Nittis: 'Figura di donna', 'Il salotto della principessa Matilde' e 'Giornata d'inverno'.