Pd: Emiliano,fortunati se Calenda va via

(ANSA) - BARI, 27 NOV - "E' una ragione in più per candidarmi. Se se ne va è un colpo di fortuna". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, risponde all'ex ministro Carlo Calenda che ieri ha dichiarato l'intenzione di lasciare il Pd in caso di un ok del partito alla ricandidatura di Emiliano a governatore pugliese.