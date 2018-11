Maltempo: Ferrovie Sud Est, problemi per treni nel Salento

(ANSA) - LECCE, 26 NOV - A causa dei danni provocati dalla tromba d'aria che ieri si è abbattuta nel Sul Salento, si registrano problemi per alcuni treni delle Ferrovie del Sud Est nel tratto Lecce-Gallipoli e Lecce-Gagliano del Capo. In particolare si registrano ritardi fino ad un'ora.

Le squadre tecniche di FSE hanno già rimosso alberi e rami sulle tratte Gagliano - Tiggiano e nei pressi di Via Agrigento a Gallipoli e ripristinato anche il regolare funzionamento di due passaggi a livello sulla tratta Seclì - Tuglie.

Per tutta la giornata i treni Lecce-Gallipoli e Lecce-Gagliano potranno registrare ritardi fino a un'ora e cancellazioni.(ANSA).