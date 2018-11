Comuni: sindaco Polignano, tornelli per evitare tragedie

(ANSA) - BARI, 26 NOV - "Avrei fatto installare i tornelli anche se non ci fosse stato l'ingresso a pagamento", spiega il sindaco di Polignano a Mare (Bari) Domenico Vitto che richiama "misure di sicurezza stabilite dall'organizzazione in accordo con la Questura di Bari". Perché "all'interno del centro storico - aggiunge - non possono sostare contemporaneamente più di 2500-2700 persone, per garantire a tutti eventuali vie di fuga in caso di necessità. Altrimenti basterebbe un petardo per far succedere quello che è accaduto qualche anno fa a Torino". Il primo cittadino risponde così alle accese polemiche sul ticket di ingresso di 5 euro per accedere nel centro storico cittadino.

L'iniziativa è in vigore fino a domenica 2 dicembre soltanto durante i fine settimana, e dal 7 dicembre tutti i giorni fino all'Epifania, dalle 15 alle 22. Esibendo una card da 5 euro sarà possibile entrare nel centro storico per vedere le luminarie di "Meraviglioso Natale", che comprende un piatto di pettole e una bevanda a scelta. Sono esentati dal pagamento i residenti di Polignano a Mare e della vicina Conversano.

Il ticket da 5 euro lo ha stabilito - aggiunge il sindaco - l'associazione culturale che promuove e finanzia l'iniziativa, ma i tornelli li ha chiesti il Comune. Sulla sicurezza il primo cittadino non è disposto a fare passi indietro: "I tornelli - spiega - ci servono per il contapersone, per sapere quanta gente si trova nel centro storico". Sul ticket, invece, alza le mani: "Il Comune patrocina gratuitamente l'evento che è proposto e organizzato da una associazione cultura privata che ha stabilito un importo per rientrare nelle spese". (ANSA).