Capodanno Canale 5 con Meta a Rovazzi

(ANSA), MILANO, 23 NOV - Da Ermal Meta a Fabio Rovazzi. E per continuare la festa, ballando dopo la mezzanotte, il dj set di Max Brigante con il suo show Mamacita. Uno spettacolo che vuole attrarre famiglie, persone di una certa età ma anche - come ha detto il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri - adolescenti, quello che Canale 5 manderà in onda il 31 dicembre per accompagnare chi trascorrerà la notte di fine anno in casa.

Lo scorso anno una gran fetta di spettatori erano proprio giovanissimi e a loro è stato pensato scegliendo il cast di 'Capodanno in musica', presentato oggi a Milano. La piazza sarà quella di Bari e per il secondo anno sul palco ci sarà Federica Panicucci, il volto del mattino di Canale 5. Oltre che in tv sarà trasmesso sulle radio del Gruppo Mediaset (105, 101, Montecarlo, Subasio). Nel cast della serata anche Riccardo Fogli con Roby Facchinetti, Gue Pequeno, Luca Carboni, Ron, Tiromancino, Benji&Fede, Fabrizio Moro, Irama, Annalisa, Elodie, Junior Calle ed Elettra Lamborghini.