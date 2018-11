Sequestro a ex manager Sanitaservice

(ANSA) - FOGGIA, 22 NOV - Beni per mezzo milione di euro circa sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza ad Antonio Di Biase, di 69 anni, ex amministratore unico della società a totale partecipazione pubblica 'Sanitaservice Asl Fg srl'. Le indagini sono iniziate a febbraio scorso e riguardano il periodo compreso tra il 2011 e i primi mesi del 2016. I finanzieri hanno accertato che l'ex amministratore unico della società, nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio, quale legale rappresenta della stessa, avrebbe distratto somme di denaro per un totale di 497mila euro appropriandosene e utilizzandole per fini personali o comunque non riconducibili a quelli societari.

In particolare, i finanzieri ritengono di aver accertato l'indebita percezione di compensi non dovuti per oltre 150mila euro, nonché l'indebito rimborso di spese di rappresentanza ed altri benefit quali: spese di carburante, assicurazioni, cene, pernottamenti in hotel di lusso, acquisto di beni, biancheria intima per donna, gioielli e costumi da bagno.