Tap: perizia, 'no direttiva Seveso'

(ANSA) - LECCE, 21 NOV - Il gasdotto Tap che deve approdare sulla costa di Melendugno, nel Salento, non può essere un'opera assoggettata alla direttiva Seveso: è quanto emergerebbe dalla super-perizia disposta dal gip Cinzia Vergine, nell'ambito dell'incidente probatorio aperto nell'indagine avviata dalla procura di Lecce. La perizia è stata depositata oggi. I periti - a quanto si è saputo - avrebbero stabilito che l'opera non può essere assimilabile ad uno stabilimento e quindi il terminale Tap e quello di Snam per la interconnessione con la rete nazionale devono essere considerati due progetti differenti e quindi non devono essere valutati unitariamente ai fini dell'applicazione della direttiva Seveso sulla prevenzione del rischio di incidenti rilevanti.