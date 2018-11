Ezio Bosso il 23/11 al Petruzzelli

(ANSA) - BARI, 21 NOV - Venerdì 23 novembre, nel Teatro Petruzzelli di Bari, l'Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto straordinario diretto dal compositore e direttore di orchestra, Ezio Bosso. L'evento è promosso dall'associazione Ordine Forense di Bari Onlus a sostegno del progetto sociale MusicaLex nato per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di strumenti musicali per gli istituti scolastici del territorio. Con il ricavato del concerto saranno, infatti, acquistati strumenti musicali per la scuola media "Amedeo d'Aosta" e per l'istituto comprensivo "N.

Zingarelli" di Bari.