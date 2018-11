Maltempo,in Salento treno investe tronco

(ANSA) - PARABITA (LECCE), 20 NOV - Un'automotrice (littorina) delle Ferrovie Sud-Est è bloccata in Salento, all'altezza tra Parabita e Tuglie, dopo essersi scontrata con un grosso tronco di pino secolare scaraventato sui binari dalla tromba d'aria mista a pioggia che si è abbattuta dalle prime ore del mattino nella zona. A bordo del treno non c'erano passeggeri e il conducente non è ferito. Nell'impatto con l'albero è andato completamente distrutto il carrello anteriore della littorina che viaggiava a bassa velocità. Secondo una prima ricostruzione, la littorina è partita alle 6.15 da Casarano diretta a Lecce.

Durante il tragitto, mentre percorreva una curva a circa 50 chilometri orari, il conducente si è trovato davanti il tronco di pino. Ha provato a frenare senza riuscirci e ha investito l'albero che è rimasto incastrato sotto la motrice. Sono cominciate le operazioni di rimozione del tronco e Ferrovie Sud-Est ha disposto un servizio di bus sostitutivi sulla tratta Parabita-Tuglie, lungo la linea ferroviaria Nardò-Casarano.