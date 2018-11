Assalto a portavalori,rapinatori sparano

(ANSA) - CANOSA DI PUGLIA (BARLETTA-ANDRIA-TRANI), 20 NOV - Un furgone portavalori che trasportava armi, orologi e gioielli è stato assaltato nel pomeriggio nei pressi del casello autostradale di Canosa di Puglia, sulla A14. Il rapinatori si trovavano a bordo di un furgone e hanno sparato colpi di armi da fuoco contro il blindato, disseminato la strada di bande chiodate e dato alle fiamme alcune vetture per sbarrare la strada al veicolo.

Al portavalori i rapinatori, si presume quattro persone armate con pistola e due fucili, si sarebbero avvicinati con un furgone dal quale uno dei malviventi sarebbe salito sul tetto sparando colpi d'arma da fuoco verso il blindato della Securpol per costringere il conducente a fermarsi. Dopo essere riusciti a creare un varco nel blindato con la fiamma ossidrica, i criminali si sarebbero impossessati dei preziosi, presi in consegna dai vigilanti a Castellana Grotte, e sarebbero fuggiti a piedi.