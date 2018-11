Nasce in Albania il 'Bosco Puglia'

(ANSA) - BARI, 19 NOV - A Tirana, in Albania, nasce il 'Bosco Puglia'. Ne dà notizia la Regione spiegando che l'ente ha voluto contribuire alla riorganizzazione della città attraverso il nuovo piano regolatore 'Tirana 2030' che prevede anche un bosco orbitale con oltre tre milioni di alberi. Nell'ambito della missione istituzionale in Albania del governatore pugliese Michele Emiliano, questa mattina i tecnici dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della Puglia hanno avviato il lavoro di piantumazione, presso l'area verde del lago di Farka, dei tremila alberi donati dalla Regione. Sono intervenuti il presidente Emiliano e il sindaco di Tirana, Erion Veliaj.

"La Puglia mette le radici in Albania - ha detto Emiliano - e in questa giornata meravigliosa si realizza un'idea del sindaco di Tirana che vuole creare uno dei più grandi boschi d'Europa piantati dall'uomo, con milioni di alberi donati da tutti gli amici dell'Albania. La Puglia ha voluto donare alberi ed essenze pugliesi".

"L'ulivo è il simbolo della dieta mediterranea - ha aggiunto - è il simbolo di un modo di produrre cibo e promuovere la salute. E l'Albania in questo può fare tantissimo. Si può produrre cibo in modo da migliorare la salute delle persone, ridurre i costi della sanità ma soprattutto far stare meglio le persone". Per il sindaco di Tirana, Erion Veliaj, "è la prima volta che un ospite d'onore che ha anche la chiavi della città si comporta davvero come un cittadino di Tirana. Emiliano ha detto una cosa e l'ha mantenuta. C'è bisogno di chi si batta per la tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. Con questa bellissima donazione abbiamo un gioiello della Puglia qui a Tirana ed io sono molto felice".

Per l'ambasciatore italiano in Albania, Alberto Cutillo, "la Regione Puglia, non solo grazie alla prossimità geografica, ma grazie anche a questa vicinanza culturale ed umana, è veramente un esempio di collaborazione tra le due sponde dell'Adriatico".(ANSA).