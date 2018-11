In Puglia si uccide calciatore 19enne

(ANSA) - BARI, 19 NOV - E' sotto choc lo sport salentino: un calciatore di 19 anni, Fabiano Colucci, di Fasano, in forze alla squadra del Martina, che gioca in Promozione, si è tolto la vita impiccandosi in casa. Sono stati i familiari a trovare il corpo senza vita e a dare l'allarme. La notizia è riportata su alcuni quotidiani. Su Facebook l'addio della sua fidanzata e il messaggio di cordoglio di amici e tifosi. La partita domenicale che avrebbe dovuto disputarsi a Barletta è stata annullata e rinviata a data da destinarsi. A diffondere la notizia ieri mattina è stata proprio la società di calcio biancazzurra che ha diffuso il messaggio tramite i canali social. Fabiano era un esterno, molto apprezzato per la sua facilità di corsa. Non si conoscono i motivi del gesto del ragazzo che, quando non aveva impegni legati allo sport, aiutava la mamma nel bar di famiglia.