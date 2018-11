In tangenziale contromano,panico a Lecce

(ANSA) - LECCE, 17 NOV - Imbocca contromano la tangenziale, creando panico tra gli automobilisti. Alla fine la polizia lo blocca e gli ritira la patente. É accaduto questa mattina a Lecce dove due pattuglie della sezione Volanti sono state impegnate nel rocambolesco inseguimento di un uomo di 70 anni che alla guida della sua auto, in compagnia della moglie e della sorella, si è immesso contromano sulla tangenziale di Lecce, dall'uscita di Novoli percorrendo tutta la galleria fino all'uscita per Monteroni dove finalmente gli agenti sono riusciti a raggiungerlo. L'allarme era scattato dopo le numerose telefonate al centralino della Questura da parte degli automobilisti in transito. Per fermare il 70enne sono servite due volanti: una per bloccare il traffico e l'altra per fermare l'auto frontalmente. Ai poliziotti, che gli hanno ritirato la patente, l'automobilista ha dichiarato di non essersi accorto di quanto accaduto.(ANSA).