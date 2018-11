"Non interrompere servizio Frecciarossa"

(ANSA) - POTENZA, 16 NOV - Il coordinatore nazionale di Articolo Uno-Mdp, l'on. Roberto Speranza, ha presentato un'interrogazione a risposta scritta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti "per sapere quali interventi intenda adottare per impedire l'interruzione del servizio di trasporto ferroviario 'Etr 1000 Mennea' di Trenitalia sulla tratta Salerno-Potenza-Taranto quale prolungamento sperimentale della corsa ad alta velocità Milano-Salerno, fino a Taranto, con fermate intermedie a Potenza, Ferrandina e Metaponto".

Il deputato lucano ha evidenziato che "tale sperimentazione è in scadenza il prossimo 8 dicembre ma è essenziale garantire la sua prosecuzione nel panorama dei collegamenti tra Basilicata, Puglia e Campania in vista anche dell'evento di Matera capitale della Cultura 2019".