Tumori:Bari,Carovana prevenzione S.Komen

(ANSA) - BARI, 14 NOV - La campagna itinerante di promozione della salute femminile, promossa dal Comitato Puglia della Susan G. Komen, fa tappa a Bari, giovedì 15 novembre, nello stabilimento Bosch. "Dopo 828 visite in cinque discipline e 251 prestazioni effettuate a Terlizzi e nei due comuni del Gargano (Monte Sant'Angelo e Zapponeta) - spiega Linda Catucci, presidente del comitato Puglia di Susan G. Komen Italia - l'unità mobile senologica arriva nell'area industriale di Bari, per svolgere una significativa attività in fabbrica, sul luogo di lavoro di centinaia di donne". "A Terlizzi - prosegue - gli specialisti hanno purtroppo diagnosticato cinque casi di tumore (di cui uno positivo) da sottoporre ad ulteriori accertamenti per iniziare al più presto il percorso terapeutico. Scoprire precocemente la malattia, come è avvenuto per queste donne, è fondamentale, perché questa è la vera arma decisiva che assicura la guarigione nel 93% dei casi".

"Certo - continua la presidente del Comitato Puglia di Komen - la Bosch con grande sensibilità ci apre le porte per consentire alle donne che lavorano nello stabilimento di sottoporsi alla visita senologica, all'ecografia e alla mammografia. Questa iniziativa ci permette di raggiungere una popolazione diversa da quella che incontriamo nelle piazze, e aiutare tante donne che ogni giorno sono assorbite totalmente dagli impegni di lavoro e della famiglia, tanto da dover trascurare l'attenzione che si deve al proprio corpo e alla propria salute". La Carovana sarà ospitata nello stabilimento Bosch dalle 9 alle 16. L'ultima tappa della Carovana, invece, è prevista a Ruvo, dal 16 al 18 novembre, con tre Unità Mobili.(ANSA).