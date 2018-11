Giornalisti, flash mob a Bari,no insulti

(ANSA) - BARI, 13 NOV - "Siete compagni di lavoro nel controllo democratico di ciò che avviene e tutte le volte che questo controllo democratico non funziona, si governa peggio". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, partecipando al flash mob "Giù le mani dall'informazione" organizzato da Ordine dei Giornalisti e Assostampa dinanzi al palazzo del Comune di Bari dopo gli attacchi ai giornalisti da parte di alcuni esponenti del Governo". "L'informazione - ha detto il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro - è un presidio per la democrazia. Questo è un valore per i sindaci di Italia. Noi sindaci ci sentiamo vicini ai giornalisti in questo momento particolare della storia politica del nostro Paese". Per il segretario di Assostampa Puglia, Bepy Martellotta, e il presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Piero Ricci, "lasciarsi cadere nella tentazione dell'insulto è qualcosa che un rappresentante del governo non può permettersi di fare, che lo sappiano - dicono - che l'informazione non sarà fermata"